Feyza Civelek: Nazara gelmeye devam ediyorum

Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızlarından Feyza Civelek, geçtiğimiz aylarda kolunu kırmıştı. Ünlü oyuncu, bu kez gözündeki sorunu takipçileriyle paylaştı.

Feyza Civelek: Nazara gelmeye devam ediyorum

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek, son dönemde yaşadığı sağlık sıkıntılarıyla gündeme geliyor.

BİRKAÇ AY ÖNCE KOLUNU KIRMIŞTI

Şubat ayında talihsiz bir kaza geçiren Feyza Civelek, kolunu kırdığını "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik" diye duyurmuştu. Ardından ameliyat olan ünlü isim, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Feyza Civelek: Nazara gelmeye devam ediyorum - 1

KORNEASI YIRTILDI

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 30 yaşındaki ünlü isim, bu kez korneasının yırtıldığını açıkladı.

Feyza Civelek: Nazara gelmeye devam ediyorum - 2

Gözünün nasıl göründüğünü de paylaşan Feyza Civelek, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.

Feyza Civelek'ten nostaljik paylaşım

Feyza Civelek'ten nostaljik paylaşım

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...