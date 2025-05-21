Feyza Civelek: Nazara gelmeye devam ediyorum

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek, son dönemde yaşadığı sağlık sıkıntılarıyla gündeme geliyor. BİRKAÇ AY ÖNCE KOLUNU KIRMIŞTI Şubat ayında talihsiz bir kaza geçiren Feyza Civelek, kolunu kırdığını "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik" diye duyurmuştu. Ardından ameliyat olan ünlü isim, kısa sürede sağlığına kavuştu.

KORNEASI YIRTILDI Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 30 yaşındaki ünlü isim, bu kez korneasının yırtıldığını açıkladı.

Gözünün nasıl göründüğünü de paylaşan Feyza Civelek, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.