Figüranın kafasına tekme attı! İngiliz oyuncu Mia Goth'a suçlama

X, Pearl, Blade, Infinity Pool ve Emma gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Mia Goth, sette bir figüranın kafasına tekme atmakla suçlanıyor.

Figüranın kafasına tekme attı! İngiliz oyuncu Mia Goth'a suçlama

Son dönemin parlayan yıldızlarından Mia Goth saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. 30 yaşındaki oyuncu, "MaXXXine" adlı filmin setinde bir figüranın kafasına tekme atmakla suçlanıyor.

TMZ'nin haberine göre, oyuncu bir sahne esnasında figüranın kafasına bilerek tekme attı. Sahnede ölü taklidi yapan figüran yaralandığını ve oyuncunun "neredeyse" üzerine bastığını söyledi. Figüranın sette herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi ancak figüran eve giderek "iki kere bayılacak" gibi olduğunu söyledi.

Figüranın kafasına tekme attı! İngiliz oyuncu Mia Goth'a suçlama - 1

"MaXXXine" filmi, X ve Pearl filmlerinin devamı niteliğinde.

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