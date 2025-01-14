Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Usta sanatçı Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu uzun zamandır merak ediliyordu. Habertürk'ün haberine göre, sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. 

Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - 1

Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

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