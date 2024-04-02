Filiz Akın: Endişeli bir bekleyiş içindeydik

Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumu hakkında açıklama yaptı.

Filiz Akın: Endişeli bir bekleyiş içindeydik

Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, son sağlık durumunu paylaştı.

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Daha ilaç almam gereken çook gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş" 

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayınlamıştı.

Akın, "Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu." diyerek artık ilaç ve tedaviyi evde alabileceğini açıklamıştı.

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber...

Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Bence iyi haber...

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...