Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu hasta yatağından bir kare paylaşarak son durumunu açıkladı.

Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu hasta yatağından bir kare paylaşarak durumunu açıkladı.

Türker İnanoğlu'nun eski eşi ve İlker İnanoğlu'nun annesi olan Akın, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından tedavi süreci sona erse de henüz tam olarak iyileşemedi.

Sağlık sorunlarının ardındn Filiz Akın son sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzecek sözler sarf etti. 

Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı - 1

Hasta yatağından bir kare paylaşan Filiz Akın, "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen, böyle değilim ama, hala iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.

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