Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: Keyifsizim biraz

Yaklaşık 5 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan duayen oyuncu Filiz Akın, sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Yeniden ameliyat olma ihtimalinin olduğunu söyleyen Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle" dedi.



Oyuncunun paylaşımına Binnur Kaya "Canım Filiz Hanım, süreç kolaylıkla ve şifayla geçecek inşallah" yorumunu yaparken Emel Sayın "Canım Filizcim… Acil şifalar diliyorum. O tatlı tebessümün hiç solmasın" ifadelerini kullandı.