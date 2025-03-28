Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verilmişti: Mezar taşı yapıldı
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verilen Akın'ın mezar taşının yapıldığı ortaya çıktı.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
21 Mart 2025 tarihinde hayata veda ettiği öğrenilen Filiz Akın, vasiyeti üzerine bir gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MEZAR TAŞI YAPILDI
Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Filiz Akın'ın mezar taşının yapıldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kabrinin de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendiği görüldü.
"KALBİMİN YARISI GİTTİ"
Öte yandan Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
FİLİZ AKIN KİMDİR?
Türk sinemasının zarif yıldızlarından biri olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, Yeşilçam’ın en önemli kadın oyuncularından biri olarak kabul edilir.
Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, sinema dünyasına adım attı. 1962’de Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuk kariyerine başlayan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti.
Filiz Akın, Yeşilçam’ın klasik kadın figüründen farklı olarak modern ve Avrupai tarzıyla ön plana çıktı. 1970’li yıllara kadar Tarık Akan, Ediz Hun, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle sayısız filmde rol aldı. Şık giyimi, zarif tavırları ve eğitimli kişiliğiyle farklı bir kadın karakteri yarattı.
Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandı ve uzun süren tedaviler sonucunda hastalığı yendi. Ancak ilerleyen yaşında bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle zaman zaman sağlık sorunları yaşadı.
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