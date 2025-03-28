Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verilmişti: Mezar taşı yapıldı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 Mart 2025 tarihinde hayata veda ettiği öğrenilen Filiz Akın, vasiyeti üzerine bir gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MEZAR TAŞI YAPILDI Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Filiz Akın'ın mezar taşının yapıldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kabrinin de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendiği görüldü.

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"KALBİMİN YARISI GİTTİ" Öte yandan Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

FİLİZ AKIN KİMDİR? Türk sinemasının zarif yıldızlarından biri olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, Yeşilçam’ın en önemli kadın oyuncularından biri olarak kabul edilir.



Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, sinema dünyasına adım attı. 1962’de Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuk kariyerine başlayan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti.

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