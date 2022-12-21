Filiz Akın sevenlerini korkuttu

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz cuma günü kulağından operasyon geçirdiğini açıkladı.



SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Akın, kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

79 yaşındaki usta oyuncu, "Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.



SAĞLIK SORUNLARIYLA BAŞ EDİYOR



Öte yandan Filiz Akın, dört ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.



Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncununi tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.



Akın, güzel haberi Sönmez Köksal ile birlikte çekilen video ile sosyal medya hesabından duyurmuştu. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden..." ifadelerini not düşmüştü.