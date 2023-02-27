Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın yeniden ameliyat oldu. Akın ameliyat olduğunu sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

80 yaşındaki usta oyuncu paylaşımında, "Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Ama çektiğim, 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?" ifadelerini kullandı.

Akın, Aralık 2022'de kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat olmuştu.

