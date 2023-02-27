Filiz Akın yeniden ameliyat oldu

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın sol kulağının üst kısmından kanserli dokuyu aldırmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Ünlü oyuncu, ameliyat olduğunu sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

Filiz Akın yeniden ameliyat oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın yeniden oldu. Akın ameliyat olduğunu sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

80 yaşındaki usta oyuncu paylaşımında, "Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Ama çektiğim, 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?" ifadelerini kullandı.

Akın, Aralık 2022'de kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat olmuştu.

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