Filiz Akın'dan Fatma Girik'e: Seni özlemle anıyoruz

Filiz Akın , bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımla yakın dostunu özlemle andı.

Yeşilçam ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik , iki yıl önce 79 yaşında hayata veda etmişti. Aradan geçen zamana rağmen Girik'in hatırası, gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

"HER ZAMAN SEVENLERİNİN GÖNLÜNDESİN"

Filiz Akın, Fatma Girik'in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik 'Menekşe Gözlüm'ü... Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" notuyla paylaştı.