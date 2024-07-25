Filiz Akın'dan Fatma Girik'e: Seni özlemle anıyoruz

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, 2022 yılında hayatını kaybetmişti. Yakın arkadaşını unutmayan Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Girik'i andı.

Filiz Akın'dan Fatma Girik'e: Seni özlemle anıyoruz

ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, iki yıl önce 79 yaşında hayata veda etmişti. Aradan geçen zamana rağmen Girik'in hatırası, gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

Filiz Akın, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımla yakın dostunu özlemle andı.

Filiz Akın'dan Fatma Girik'e: Seni özlemle anıyoruz - 1

"HER ZAMAN SEVENLERİNİN GÖNLÜNDESİN"

Filiz Akın, Fatma Girik'in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik 'Menekşe Gözlüm'ü... Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" notuyla paylaştı.

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