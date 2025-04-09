Filiz Akın'ın ailesinden teşekkür mesajı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun ailesi, sosyal medyada teşekkür mesajı paylaştı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Filiz Akın, yakınları tarafından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan usta oyuncu, unutulmaz rolleriyle akıllarda yer etti. Usta oyuncunun ailesi, sosyal medyada teşekkür mesajı paylaştı. Filiz Akın'ın ailesinin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:
"Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."
UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.
ACI HABER BÖYLE DUYURULDU
Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu:
"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
İŞİNİ VE ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP İSTANBUL'A GİTTİ
Filiz Akın, "Gurbet Kuşları", "Kader", "Yumurcak", "Umutsuzlar", "Dağlar Kızı Reyhan", "Tatlı Dillim" ve "Acı Hayat" gibi sayısız filmdeki rolleriyle akıllarda yer etti.
İşini ve üniversiteyi geride bırakıp annesiyle İstanbul'a giden Akın, kendisine yardımcı olan derginin yöneticilerine ve Memduh Ün'e güven duymasıyla sinemaya adım attı. Akın'ın 1962'de ilk filmi "Akasyalar Açarken"deki rol arkadaşı Göksel Arsoy oldu. Sinema hayatında adını Filiz olarak değiştiren usta oyuncu, çok sayıda filmde başrol oynadı, rol aldı.
Filiz Akın, 3 yıl süren aktif sinema kariyerinde başta Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve Kartal Tibet olmak üzere, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Tarık Akan ve Kadir İnanır da dahil, döneminin neredeyse bütün erkek yıldız oyuncularıyla başrolü paylaştı.
İlki düzenlenen Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini alan 1964 yapımı "Gurbet Kuşları", Filiz Akın'ın Türk sinema tarihine geçen ilk filmi oldu. Cüneyt Arkın'ın da ilk filmi olan "Gurbet Kuşları", Türk sinemasında ilk göç filmi özelliğini taşıyor.
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