Filiz Akın'ın ailesinden teşekkür mesajı

"Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."

Yeşilçam 'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Filiz Akın, yakınları tarafından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan usta oyuncu, unutulmaz rolleriyle akıllarda yer etti. Usta oyuncunun ailesi, sosyal medyada teşekkür mesajı paylaştı. Filiz Akın'ın ailesinin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU



Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.



1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.



ACI HABER BÖYLE DUYURULDU



Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu:



"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."