Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir?

Türk diplomat Sönmez Köksal 8 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Dairesi'nde aday memur olarak diplomatlık mesleğine başlamış, daha sonra sırasıyla İkili Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde ikinci katip, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Başkatip, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde Şube Müdürlüğü, Burgaz'da Başkonsolosluk, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Müsteşarlığı, Araştırma ve Ortadoğu Dairelerinde Başkanlık, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliği görevlerini yürütmüştür.



9 Kasım 1992 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevine atanmış ve ayrıldığı 11 Şubat 1998 tarihi itibari ile Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmiştir.