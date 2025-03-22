Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında?

20 Ağustos 1965 doğumlu İlker İnanoğlu, yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur. Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun Yumurcak'da oynadı. İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı.

Küçük yaşlarında, büyük ilgi çeken Yumurcak karakteri ile çok sayıda filmde oynadı. 9 yaşındayken annesi Filiz Akın ile babası Türker İnanoğlu ayrıldı. 1977 yılında İlker'i Cenevre'deki Léman Koleji'ne kaydettirdi. Lise öğrenimini İsviçre'de gördü. 1986 yılında Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden ile tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı. Daha sonra ABD'de master yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chloe'den bir oğlu oldu ve adını Berke koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. Birkaç projenin yapımcılığını üstlendi. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan 2007'de boşandı.



2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu hayatını kaybetmiştir.



İnanoğlu, özellikle Arka Sokaklar adlı dizide canlandırdığı Engin Balkan karakteri ile tanınmaktadır.



İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.