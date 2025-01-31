Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl?  Hülya Koçyiğit açıkladı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

BODRUM'DAN AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.

FİLİZ AKIN'DAN HABER VAR Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre bir etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit, yakın dostunun son durumu hakkında bilgi verdi. Hülya Koçyiğit, "Filiz şu an da daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı. Bu ara daha iyi çok şükür" dedi.