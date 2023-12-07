Filiz Taçbaş kimdir? Oyuncu Filiz Taçbaş kaç yaşında ve nereli?

Filiz Taçbaş, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçidir.



İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti.



Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.



2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.



2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı oldu.

