Fırat Altunmeşe evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

Daha önce Kaçak Gelinler, Mucize Doktor, Maral: En Güzel Hikayem, Piyasa gibi yapımlarda rol alan Fırat Altunmeşe'den sürpriz bir haber geldi.

Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe, bir süredir birlikte olduğu Gizem Öztüre ile evlendi.

Müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.