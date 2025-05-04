Fırat Altunmeşe evlendi: İşte nikahtan ilk kareler
Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Öztüre ile dünyaevine girdi.
Daha önce Kaçak Gelinler, Mucize Doktor, Maral: En Güzel Hikayem, Piyasa gibi yapımlarda rol alan Fırat Altunmeşe'den sürpriz bir haber geldi.
Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe, bir süredir birlikte olduğu Gizem Öztüre ile evlendi.
Müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
"SADECE İKİMİZ"
35 yaşındaki Fırat Altunmeşe, mutluluk pozlarına "Sadece ikimiz" notunu düştü.
Derya Şensoy, İlayda Alişan, Bige Önal ve Hayal Köseoğlu gibi meslektaşları Fırat Altunmeşe'ye tebrik mesajları yolladı.
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