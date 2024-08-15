Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili tutuklama

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki oyuncu Matthew Perry'nin otopsi raporuna göre, "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.



"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiğini araştırmaya başlayan emniyet yetkilileri, aktörün ölümüyle ilgili bir tutuklama yapıldığını açıkladı.



Los Angeles polis departmanının Haziran ayında Friends yıldızının reçeteli ilaçları nasıl elde ettiğini araştırdığını söylemesinin ardından Perşembe günü Güney Kaliforniya'da bir kişinin tutuklandığı bildirildi.



Bağımlılıkla ilgili sorunlarını açıkça söyleyen Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.



2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda oyuncu, içki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.

