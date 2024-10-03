Fulden Uras bir ameliyat daha olacak: Bu son olacak inanıyorum

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras , daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanmıştı. Birçok kez ameliyat olan ünlü isim, yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.

"UZUN BİR AMELİYAT OLACAK"

Sevenlerinden dua isteyen 56 yaşındaki şarkıcı "Bu son olacak inanıyorum, zaten alınacak başka bir şey de kalmıyor. Cuma sabahı 8'de operasyonum. Uzun bir ameliyat olacak, dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim" dedi.