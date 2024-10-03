Fulden Uras bir ameliyat daha olacak: Bu son olacak inanıyorum
Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, cuma günü bir ameliyat daha olacağını açıkladı.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanmıştı. Birçok kez ameliyat olan ünlü isim, yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.
Geçen sene sağ memesi alınan Fulden Uras, Instagram hesabından yaptığı açıklamada cuma günü de sol memesinin alınacağını açıkladı.
"UZUN BİR AMELİYAT OLACAK"
Sevenlerinden dua isteyen 56 yaşındaki şarkıcı "Bu son olacak inanıyorum, zaten alınacak başka bir şey de kalmıyor. Cuma sabahı 8'de operasyonum. Uzun bir ameliyat olacak, dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim" dedi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin