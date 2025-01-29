Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana babam

"GÜLE GÜLE BABAM"

Babasının fotoğraflarını paylaşan Fulden Uras, acısını "Kim bilir kaç sene sana sarılıp, gözlerine bakıp sana 'baba' diyemedim ben... Ama son 7 senedir neredeyse hergün mesajlaştık, konuştuk, dertleştik en acı günümde (annemin vefatında) elimi sen tuttun. Seni göremediğim onca sene uçtu gitti, başka bir evde de olsan benim babam vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince 'bunu da atlatacaksın' diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Seni çok özleyeceğim ben. Çok üşüyorum baba, sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun olsun da bin kilometre uzakta olsun yeter ki nefes alsın… Güle güle babam, ben seni çok sevdim. Mekanın cennet olsun" sözleriyle ifade etti.