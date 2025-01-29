Fulden Uras'ın acı günü: Doyamadım sana babam
Uzun süredir sağlık sıkıntılarıyla gündeme gelen şarkıcı Fulden Uras'ın babası Mutlu Otman hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü ismin babası Mutlu Otman yaşamını yitirdi.
Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurdu.
Ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı açıklamada "Babamın cenazesi ikindi namazında Üsküdar Küçüksu mahallesi Fatma Cengiz Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
"GÜLE GÜLE BABAM"
Babasının fotoğraflarını paylaşan Fulden Uras, acısını "Kim bilir kaç sene sana sarılıp, gözlerine bakıp sana 'baba' diyemedim ben... Ama son 7 senedir neredeyse hergün mesajlaştık, konuştuk, dertleştik en acı günümde (annemin vefatında) elimi sen tuttun. Seni göremediğim onca sene uçtu gitti, başka bir evde de olsan benim babam vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince 'bunu da atlatacaksın' diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Seni çok özleyeceğim ben. Çok üşüyorum baba, sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun olsun da bin kilometre uzakta olsun yeter ki nefes alsın… Güle güle babam, ben seni çok sevdim. Mekanın cennet olsun" sözleriyle ifade etti.
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