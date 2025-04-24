Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı: Oğlunun yanına koştu

2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Milan adını vermişti.

Panik olan ünlü oyuncunun paylaştığı videoda sarsıntının şiddeti net bir şekilde görülürken; Zenginer hemen oğlu Milan'ın yanına koştu.

"O KADAR KÖTÜ SALLANDI Kİ"

Fulya Zenginer, paylaşımına "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" notunu düştü.