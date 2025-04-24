Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı: Oğlunun yanına koştu
Oyuncu Fulya Zenginer, İstanbul'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme; evinde video çekerken yakalandı. Ünlü oyuncu, o anları takipçileriyle paylaştı.
Yayınladığı döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Milan adını vermişti.
VİDEO ÇEKERKEN DEPREM OLDU
Eşi ve oğluyla keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Fulya Zenginer, 23 Nisan günü İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalandı.
Panik olan ünlü oyuncunun paylaştığı videoda sarsıntının şiddeti net bir şekilde görülürken; Zenginer hemen oğlu Milan'ın yanına koştu.
"O KADAR KÖTÜ SALLANDI Kİ"
Fulya Zenginer, paylaşımına "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" notunu düştü.
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