Fulya Zenginer depreme video çekerken yakalanmıştı: Açıklama geldi
Oyuncu Fulya Zenginer, İstanbul'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme; evinde video çekerken yakalanmıştı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü isimden yeni açıklama geldi.
23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Fulya Zenginer, çekim yaptığı sırada yakalanmıştı. Bir anda oğlu Milan'ın yanına koşan Fulya Zenginer daha sonra o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
"O KADAR KÖTÜ SALLANDIK Kİ"
"Küçük Kadınlar" dizisiyle şöhreti yakalayan Zenginer, paylaşımına "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" notunu düşmüştü.
"BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"
Fulya Zenginer, deprem anında yaşadığı korkuyu daha detaylı bir şekilde anlattı. Oğlu Milan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü isim, endişesini şu sözlerle dile getirdi:
"Milan dün olanları pek fark etmedi. Onlar babasıyla terastaydı, ben koşarak içeri girdim. Koridorda oyun ablasını gördüm ve 'Milan nerede?' diye sordum. O da şaşkın bir şekilde donup kaldı, cevap veremedi. Teras kapısının da açık olduğunu görünce, o an beynimden vurulmuşa döndüm; saniyeler içinde aklımda beliren kötü senaryoları tahmin edebilirsiniz. Hemen terasa fırladım, baktım ki onlar hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyorlar. Dün, deli gibi endişelenmeye bir adım daha yaklaştım yani. Şaka bir yana, çok şükür kimseye bir şey olmadı."
2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Milan adını vermişti.
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