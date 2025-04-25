Fulya Zenginer depreme video çekerken yakalanmıştı: Açıklama geldi

"Küçük Kadınlar" dizisiyle şöhreti yakalayan Zenginer, paylaşımına "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" notunu düşmüştü.

"BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

Fulya Zenginer, deprem anında yaşadığı korkuyu daha detaylı bir şekilde anlattı. Oğlu Milan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü isim, endişesini şu sözlerle dile getirdi:

"Milan dün olanları pek fark etmedi. Onlar babasıyla terastaydı, ben koşarak içeri girdim. Koridorda oyun ablasını gördüm ve 'Milan nerede?' diye sordum. O da şaşkın bir şekilde donup kaldı, cevap veremedi. Teras kapısının da açık olduğunu görünce, o an beynimden vurulmuşa döndüm; saniyeler içinde aklımda beliren kötü senaryoları tahmin edebilirsiniz. Hemen terasa fırladım, baktım ki onlar hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyorlar. Dün, deli gibi endişelenmeye bir adım daha yaklaştım yani. Şaka bir yana, çok şükür kimseye bir şey olmadı."