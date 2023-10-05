Fulya Zenginer taşınıyor: İşte ünlü ismin cam tavanlı yeni evi

Yayınladığı döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine girmişti.
Ünlü çift, 2022 yılında da oğulları Milan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Milan'ın büyümesiyle yeni bir ev arayan ünlü isim, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan daire tercih etti.
"RESMEN TAŞINIYORUZ"
Oyuncu taşınma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Zenginer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz."
Paylaşımında yeni evinden karelere de yer veren Fulya Zenginer'in evindeki geniş balkon kadar bir kısmı cam olan tavan da dikkat çekti.
FULYA ZENGİNER KİMDİR?
21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Fulya Zenginer, Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.
Ardından oyunculuğa adım atan Zenginer, "İki Aile", "Küçük Kadınlar", "Tövbeler Tövbesi", "Benim İçin Üzülme", "Seni Seven Ölsün", "Güzel İkili" gibi yapımlarda rol aldı. 2016'dan beri ekranlardan uzak olan ünlü isim, son olarak "Ölümüne Aşk" adlı filmde boy gösterdi.
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