Fulya Zenginer taşınıyor: İşte ünlü ismin cam tavanlı yeni evi

"RESMEN TAŞINIYORUZ"

Oyuncu taşınma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Zenginer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz."