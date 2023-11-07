Funda Eryiğit'ten doğum günü paylaşımı: Hepinizi kucaklıyorum

"Bir Başkadır" dizisi ve "Cici" filminin yönetmeni Berkun Oya ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan oyuncu Funda Eryiğit, 6 Kasım'da 39 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Funda Eryiğit'ten doğum günü paylaşımı: Hepinizi kucaklıyorum

Yönetmen Berkun Oya ile iki yıllık birlikteliklerini 29 Mart tarihinde nikahla taçlandıran Funda Eryiğit, evlendikten kısa bir süre sonra anne olmuştu.

Şimdilerde oğlu Civan ile ilgilenen ve anneliğin tadını çıkaran Eryiğit, yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Funda Eryiğit'ten doğum günü paylaşımı: Hepinizi kucaklıyorum - 1

"BU BAYAĞI İYİ BİR ÜÇLÜ"

Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Doğum günü postu atmak istemiştim ama dünde kalmış bile... Telefonumun şarjı bitikti bütün gün, bir de Civan diş çıkarıyor; mazur görüyorum kendimi. 39'uncu yaşım süpersonik bir hızla çok şey yaşadığım bir yaş oldu. Mükemmel, berbat ve ikisinin arasında çeşitli yerlerde duran anların toplamını sevdiklerimle yaşadığım bir hayat, normal ve iyi bir hayattır bence."

Funda Eryiğit'ten doğum günü paylaşımı: Hepinizi kucaklıyorum - 2

"YENİ YAŞIM KUTLU OLSUN"

Eryiğit, sözlerine "Dolayısıyla 'nasılsın' diye soranlara 'normal' demek hoşuma gider, iyiye işarettir. Bu üçlü, bu hayat için normal mi bilmem ama bayağı iyi bir üçlü. bundan böyle yalnız olamam. Yeni yaşım kutlu olsun!" diye devam etti.

Funda Eryiğit'ten doğum günü paylaşımı: Hepinizi kucaklıyorum - 3

Ünlü oyuncu, "Not: Kutlayan ve buraya kadar okuyan herkese içten teşekkürler. Tüm mesajlara yetişemeyeceğim gibi görünüyor, hele ki bu saatten sonra. Hepinizi kucaklıyorum!" diyerek sözlerini noktaladı.

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