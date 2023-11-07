Funda Eryiğit'ten doğum günü paylaşımı: Hepinizi kucaklıyorum

"BU BAYAĞI İYİ BİR ÜÇLÜ"

Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına şu ifadeleri not düştü:



"Doğum günü postu atmak istemiştim ama dünde kalmış bile... Telefonumun şarjı bitikti bütün gün, bir de Civan diş çıkarıyor; mazur görüyorum kendimi. 39'uncu yaşım süpersonik bir hızla çok şey yaşadığım bir yaş oldu. Mükemmel, berbat ve ikisinin arasında çeşitli yerlerde duran anların toplamını sevdiklerimle yaşadığım bir hayat, normal ve iyi bir hayattır bence."