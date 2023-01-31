Funda Eryiğit'ten karnı burnunda yeni poz

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Eryiğit, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İlk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Eryiğit, son halini takipçileriyle paylaştı.

Funda Eryiğit'ten karnı burnunda yeni poz

İki yıldır yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit, şimdilerde oğlunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir süredir ekranlardan uzak olan Eryiğit, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

"BAZI AYNALAR, BAZI OLAYLAR"

Ünlü oyuncunun "Bazı aynalar, bazı olaylar" diyerek paylaştığı kareye binlerce beğeni geldi. Eryiğit'in paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Funda Eryiğit'ten karnı burnunda yeni poz - 1

TURNEDEN PAYLAŞTI

Öte yandan 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyununda rol alan Funda Eryiğit, geçtiğimiz haftalarda da Ankara turnesinden bir kareyi takpçileriyle paylaşmıştı.

Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekmişti. Eryiğit'in karnı burnunda pozu büyük ilgi görmüştü.

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