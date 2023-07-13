Funda Eryiğit'ten oğlu Civan'la ilk kareler

Yönetmen Berkun Oya ile 29 Mart tarihinde evlerinde kıyılan sade bir törenle evlenen Funda Eryiğit, doğum öncesi usta fotoğrafçı Muhsin Akgün’ün objektifinin karşısına geçmişti.



Bu pozlardan kısa bir süre sonra Funda Eryiğit anne olmuştu. Ünlü çift, oğullarına Civan adını vermişti.



"BİR BEYOĞLU BEBESİ"



Şimdilerde ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ve oğluyla ilgilenen Funda Eryiğit, bebeğiyle ilk pozlarını paylaştı.



Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bir Beyoğlu bebesidir" notunu düşerken, Civan bebeğin yüzünü göstermedi.