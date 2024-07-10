Gamze Erçel'den tatil pozu: Dünya güzellerim

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, ailesiyle tatile çıktı. Tatil için Çeşme'yi tercih eden Erçel'i kardeşi Hande Erçel de yalnız bırakmadı. Ünlü isim, kardeşi ve arkadaşlarıyla havuz keyfini takipçileriyle paylaştı.

Gamze Erçel'den tatil pozu: Dünya güzellerim

Oyuncu 'in fenomeni ablası Gamze Erçel, eşi ve kızıyla Çeşme'ye gitti. Son filminin çekimleri için Çeşme'de olan Hande Erçel de ablası ve yeğen ile keyifli vakit geçirdi.

"DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE"

Gamze Erçel, kardeşi ve arkadaşlarıyla havuz keyfini "Dünya güzellerim tatilde" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Gamze Erçel'den tatil pozu: Dünya güzellerim - 1

"AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK"

Öte yandan , geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda ayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu ifade etmişti.

Ünlü oyuncu, "Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü" ifadelerini kullanmıştı.

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