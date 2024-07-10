Gamze Erçel'den tatil pozu: Dünya güzellerim

Oyuncu Hande Erçel 'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel , eşi ve kızıyla Çeşme'ye gitti. Son filminin çekimleri için Çeşme'de olan Hande Erçel de ablası ve yeğen ile keyifli vakit geçirdi.

"AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK"



Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda ayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu ifade etmişti.



Ünlü oyuncu, "Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü" ifadelerini kullanmıştı.