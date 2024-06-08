Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Sürpriz nikahı çiftin arkadaşları sosyal medya hesabından duyurdu.
1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında almıştı.
Paylaşımda; "Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadıama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun." ifadelerine yer verildi.
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