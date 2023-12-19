Gary Oldman: Ayrılık sürecini Harry Potter ve Batman ile atlattım

Oscar ödüllü oyuncu Gary Oldman, The Drew Barrymore Show'a konuk oldu. Ünlü isim, 2000'lerin başında kariyerinin duraklamasından ve üçüncü eşi Donya Fiorentino ile yaşadığı boşanma sürecinden bahsetti.



Gary Oldman, "42 yaşında kendimi boşanmış bir halde buldum ve oğullarımın velayeti bendeydi. Bu başlı başına zordu. Çünkü sektörde değişim vardı ve pek çok yapım Macaristan, Budapeşte, Prag, Avustralya ve böyle yerlerde çekiliyordu. Ben de bu yüzden pek çok işi geri çevirdim" dedi.



"BATMAN VE HARRY POTTER BENİ KURTARDI"

Barrymore'a, "Harry Potter' için Tanrı'ya şükürler olsun" diyen Oldman, "Sana söylüyorum; bu ikisi 'Batman' ve 'Harry Potter', gerçekten beni kurtardı. Çünkü en az işi en çok paraya yapabileceğim ve sonra evde çocuklarla olabileceğim anlamına geliyordu" ifadelerini kullandı.

