Gary Oldman: Ayrılık sürecini Harry Potter ve Batman ile atlattım

Oscar ödüllü oyuncu Gary Oldman, The Drew Barrymore Show'a konuk oldu. Ünlü isim, 2000'lerin başında kariyerinin duraklamasından ve üçüncü eşi Donya Fiorentino ile yaşadığı boşanma sürecinden bahsetti.
Gary Oldman, "42 yaşında kendimi boşanmış bir halde buldum ve oğullarımın velayeti bendeydi. Bu başlı başına zordu. Çünkü sektörde değişim vardı ve pek çok yapım Macaristan, Budapeşte, Prag, Avustralya ve böyle yerlerde çekiliyordu. Ben de bu yüzden pek çok işi geri çevirdim" dedi.
"BATMAN VE HARRY POTTER BENİ KURTARDI"
Barrymore'a, "Harry Potter' için Tanrı'ya şükürler olsun" diyen Oldman, "Sana söylüyorum; bu ikisi 'Batman' ve 'Harry Potter', gerçekten beni kurtardı. Çünkü en az işi en çok paraya yapabileceğim ve sonra evde çocuklarla olabileceğim anlamına geliyordu" ifadelerini kullandı.
"ÜÇ GÜNLÜĞÜNE EVE GİDERDİM"
"Batman Başlıyor"un çekimleri sırasında çocuklarına daha yakın olabilmek için her hafta birkaç kez Los Angeles'taki eviyle Londra'daki film seti arasında mekik dokuduğunu "İlk 'Batman'i çektiğimizde 'Gotham' için Londra'yı kullanıyorlardı. 27 kez Los Angeles'a gidip, geri uçtum" sözleriyle açıkladı.
"Bir günlüğüne uçuyordum. Günde bir çekim yapıyordum. Chris Nolan'ın hakkını yemeyelim" diye Oldman, Programa sadık kaldı. Üç günlüğüne eve giderdim. İki günlüğüne geri dönerdim. Hafta sonu için eve giderdim. Bir günlüğüne geri dönerdim... Aksi takdirde, çocuklarımı dadının büyüttüğünü düşünürdüm" dedi.
Harry Potter serisine 2004 yapımı "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı" filmi ile dahil olan Gary Oldman, seride "Sirius Black" rolüne hayat verdi.
2005 yılında "Batman Başlıyor"da da rol alan Oldman "polis memuru Jim Gordon" rolüyle serinin "Kara Şövalye" ve Kara Şövalye Yükseliyor filmlerinde de rol aldı.
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