Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak Hande Soral: Rolüm ürkütücü değil ama ilginç

Şimdilerde Gassal dizisinin ikinci sezonunda rol almaya hazırlanan Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, yeni rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.

Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak Hande Soral: Rolüm ürkütücü değil ama ilginç

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından Gassal dizisinin ikinci sezonunda kadın gassal olarak kadroya dahil olan , önceki akşam kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile objektiflere yansıdı.

Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak Hande Soral: Rolüm ürkütücü değil ama ilginç - 1

DEMİRCİ'DEN EŞİNE DESTEK: MERAKLA BEKLİYORUM

Muhabir Online'ın haberine göre; İsmail Demirci, eşinin yeni projesiyle ilgili "Çok mutluyum. Ben zaten dizinin hayranlarındanım. İkinci sezonu da merakla bekliyorum.Çok güzel bir iş gerçekten" dedi.

Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak Hande Soral: Rolüm ürkütücü değil ama ilginç - 2 Hande Soral-İsmail Demirci ve oğulları Ali

"BÖYLE BİR İŞİN İÇİNDE OLMAYI KEYİFLE BEKLEDİM"

ise muhabirlerin "Bu rol geldiğinde ilk önce ne hissettiniz?" sorusunu yanıtladı.

Ünlü oyuncu "Herkesten önce işi izleme fırsatı buldum, heyecanla da izledim. Böyle bir işin içinde olmayı keyifli bekledim ve hemen kabul ettim" dedi.

Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak Hande Soral: Rolüm ürkütücü değil ama ilginç - 3

"GERÇEK BİR GASSALDAN DERS ALDIM"

"Karaktere bürünürken destek aldınız mı?" sorusunu da yanıtlayan , şu ifadeleri kullandı:

"Elbette destek aldım, işin inceliklerini öğrendim. Gerçek bir gassaldan ders aldım. Rolüm ürkütücü değil benim için ama çok ilginç. Kolay kolay karşınıza çıkacak bir rol değil."

Öte yandan Gassal dizisi ilk sezonuyla izleyenlerden büyük ilgi gördü. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizinin 2. sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

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