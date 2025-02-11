Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak Hande Soral: Rolüm ürkütücü değil ama ilginç

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından Gassal dizisinin ikinci sezonunda kadın gassal olarak kadroya dahil olan Hande Soral , önceki akşam kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile objektiflere yansıdı.

Muhabir Online'ın haberine göre; İsmail Demirci, eşinin yeni projesiyle ilgili "Çok mutluyum. Ben zaten dizinin hayranlarındanım. İkinci sezonu da merakla bekliyorum.Çok güzel bir iş gerçekten" dedi.

Hande Soral ise muhabirlerin "Bu rol geldiğinde ilk önce ne hissettiniz?" sorusunu yanıtladı. Ünlü oyuncu "Herkesten önce işi izleme fırsatı buldum, heyecanla da izledim. Böyle bir işin içinde olmayı keyifli bekledim ve hemen kabul ettim" dedi.

"GERÇEK BİR GASSALDAN DERS ALDIM"

"Karaktere bürünürken destek aldınız mı?" sorusunu da yanıtlayan Hande Soral, şu ifadeleri kullandı:



"Elbette destek aldım, işin inceliklerini öğrendim. Gerçek bir gassaldan ders aldım. Rolüm ürkütücü değil benim için ama çok ilginç. Kolay kolay karşınıza çıkacak bir rol değil."

Öte yandan Gassal dizisi ilk sezonuyla izleyenlerden büyük ilgi gördü. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizinin 2. sezonu büyük bir merakla bekleniyor.