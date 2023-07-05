Gazapizm konserinde yapay zeka şovu

"Heyecanı Yok", "Kalbim Çukurda", "Olur mu?" gibi şarkılarla ünlenen "Gazapizm"in konserindeki yapay zeka reprodüksiyonu sosyal medyada gündem oldu.

Gazapizm konserinde yapay zeka şovu

Anıl Murat Acar'ın, sahne adıyla Gazapizm'in her hareketini senkronize olarak takip eden reprodüksiyonu dikkat çekti.

Sanat eserinin aslına sadık kalarak yeniden yapılan reprodüksiyon, yapay zeka ile birleştirerek konserde etkileyici bir sahne şovu yaratıldı.

Gazapizm konserinde yapay zeka şovu - 1

"SEVDİM VİDEOYU"

Anıl Murat Acar, şovdan kısa bir kesiti, sosyal medya hesabında "Farkındaysanız sevdim videoyu arkadaşlar?" notuyla paylaştı.

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