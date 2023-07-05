Gazapizm konserinde yapay zeka şovu

Anıl Murat Acar'ın, sahne adıyla Gazapizm'in her hareketini senkronize olarak takip eden yapay zeka reprodüksiyonu dikkat çekti.



Sanat eserinin aslına sadık kalarak yeniden yapılan reprodüksiyon, yapay zeka ile birleştirerek konserde etkileyici bir sahne şovu yaratıldı.



"SEVDİM VİDEOYU"



Anıl Murat Acar, şovdan kısa bir kesiti, sosyal medya hesabında "Farkındaysanız sevdim videoyu arkadaşlar?" notuyla paylaştı. Bu gönderiyi Instagram'da gör Gazapizm (@gazapizmanilacar)'in paylaştığı bir gönderi