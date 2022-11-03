Gecenin Ucunda en çok izlenen dizi oldu

Gecenin Ucunda beşinci bölümüyle 2 Kasım Çarşamba akşamı Star ekranlarında yayınlandı. İzleyicinin yoğun ilgisi ile Gecenin Ucunda, AB kategorisinde en çok izlenen dizi olarak geceye damga vurdu.

AB KATEGORİSİ SIRALAMA

1- GECENİN UCUNDA



2- TUZAK



3- O KIZ



4- KURULUŞ OSMAN ÖZEL



5- HAYAT BUGÜN



NELER YAŞANDI?



Macide, Işık Ailesi’nden uzak durmak istedi fakat Handan’ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım’la baş başa bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım’ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok oldu.



OYUNCU KADROSU



TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.



Masalsı aşk hikayesiyle Gecenin Ucunda’ her çarşamba Star’da.