Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu doğum gününde bağış istedi

Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda'da 'Ahmet Işık' karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu, 25 Aralık tarihli doğum gününde otizmli çocuklara destek oluyor. Levendoğlu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile doğum günü kampanyası başlattı.

Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu doğum gününde bağış istedi

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Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'un paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde 'Ahmet' karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu, doğum gününü otizmli çocuklara hediye etti.

25 Aralık'ta 41 yaşına basacak olan ünlü oyuncu, anlamlı kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesaplarından yaptı.

Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu doğum gününde bağış istedi - 1

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sarp Levendoğlu Instagram hesabında “Sevgili ailem ve dostlarım, 25 Aralık benim doğum günüm. Yeni yaşımda bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar ile onların hayatına dokunmak olacak. Destekleriniz için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

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