Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok

Ünlü oyuncu, hastalığının zor olduğunu belirtip "Parkinson berbat bir hastalık ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuştu.

Fox hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürmesiyle ilgili "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" dedi.