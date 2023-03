Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox: Kendime üzülebilirim ama zamanım yok

80’li yıllarda hafızalara kazınan "Geleceğe Dönüş"(Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. Fox'un yaşamını konu alan "Still: A Michael J. Fox Movie" adlı bu belgeselin ilk gösterimi SXSW Film & TV Festivali'nde gerçekleşti. Belgeselin yönetmeni Davis Guggenheim ile oyuncu, katılımcılarla söyleşiye katıldı. Parkinson hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlatan Fox, hastalığın "kendisini ele geçirmesini nasıl engellediğini" anlattı.

"KENDİME ACIMAYA ZAMANIM YOK"



61 yaşındaki Fox, Parkinson hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışmasıyla ilgili "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım" dedi. Fox "Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim" dedi. Ünlü oyuncu, hastalığının zor olduğunu belirtip "Parkinson berbat bir hastalık ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuştu. Fox hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürmesiyle ilgili "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" dedi.