Gelin Takımı 2 geliyor: Ecem Erkek'ten set pozu
Gelin Takımı filminin devamı için hazırlıklar sürüyor. Projenin başrollerinden Ecem Erkek, sette partneri Baran Bölükbaşı'na verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Gelin Takımı filminin devamı için hazırlıkları sürüyor.
7 Haziran'da sete çıkan ekipten Ecem Erkek, sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
"AKLIMDA REPLİK"
Filmde Berrin karakterine hayat veren ünlü oyuncu, partneri Baran Bölükbaşı'nın çektiği fotoğrafa şu notu düştü:
"Gözümde güneş. Ayaklarımda ağrı... Aklımda replik. Kalbimde kırık! Partnerin güzel fotoğraf çekeni makbul...Baran."
Bir yol hikayesi anlatacak olan Gelin Takımı 2'ye ilk filmdeki kadronun yanı sıra projeye Fikret, Pamir ve Yaman karakterlerinin dahil olacağı öğrenildi.
GELİN TAKIMI KONUSU
Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.
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