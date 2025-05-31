Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Gene Hackman hakkında yeni iddia

Şubat ayında eşi Betsy Arakawa ile birlikte Santa Fe’deki evlerinde ölü bulunan Oscar ödüllü aktör Gene Hackman, sert mizacıyla tanınıyordu. Usta oyuncunun, yıllar önce Los Angeles’ta bir sürücüyle yumruk yumruğa kavga ettiği öne sürüldü.

Daily Mail'de yayımlanan “Gerçek Hikaye: Gene Hackman’ın Ani Ölümünün Gizemi” adlı özel röportajda, Hackman'in yakın arkadaşı Doug Lanham, yıldız ismin trafikte karıştığı olaylı bir kavganın detaylarını paylaştı.

Lanham, “Gene, Los Angeles’taki evine giderken yolda bazı adamlar onu tanıyıp laf atmaya başlamış. Üstelik trafik ışıklarında durduklarında Gene’in aracına hafifçe çarpmışlar. Gene de arabayı ileri doğru sürüp daha sonra geri almış ve o da onların aracına çarpmış. Adamlar, bir sonraki trafik ışığında arabadan inmişler. Ardından Gene de inmiş ve kavga başlamış'' ifadelerini kullandı.

Hackman, 2004 yılında sinema kariyerini sonlandırarak New Mexico’ya taşındı. ABD'li aktör, Unforgiven filmindeki acımasız şerif rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. İlk Oscar’ını ise 1971 yapımı The French Connection filmindeki performansıyla aldı.

