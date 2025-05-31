Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Gene Hackman hakkında yeni iddia
Ölümünün üzerinden yaklaşık üç ay geçen Hollywood oyuncusu Gene Hackman hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Şubat ayında eşi Betsy Arakawa ile birlikte Santa Fe’deki evlerinde ölü bulunan Oscar ödüllü aktör Gene Hackman, sert mizacıyla tanınıyordu. Usta oyuncunun, yıllar önce Los Angeles’ta bir sürücüyle yumruk yumruğa kavga ettiği öne sürüldü.
Daily Mail'de yayımlanan “Gerçek Hikaye: Gene Hackman’ın Ani Ölümünün Gizemi” adlı özel röportajda, Hackman'in yakın arkadaşı Doug Lanham, yıldız ismin trafikte karıştığı olaylı bir kavganın detaylarını paylaştı.
Lanham, “Gene, Los Angeles’taki evine giderken yolda bazı adamlar onu tanıyıp laf atmaya başlamış. Üstelik trafik ışıklarında durduklarında Gene’in aracına hafifçe çarpmışlar. Gene de arabayı ileri doğru sürüp daha sonra geri almış ve o da onların aracına çarpmış. Adamlar, bir sonraki trafik ışığında arabadan inmişler. Ardından Gene de inmiş ve kavga başlamış'' ifadelerini kullandı.
Hackman, 2004 yılında sinema kariyerini sonlandırarak New Mexico’ya taşındı. ABD'li aktör, Unforgiven filmindeki acımasız şerif rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. İlk Oscar’ını ise 1971 yapımı The French Connection filmindeki performansıyla aldı.
OTOPSİ RAPORU
Şubat ayında evlerinde ölü bulunan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ile ilgili otopsi raporları, iki ay sonra tamamlandı. Rapora göre Hackman’ın ileri derecede kalp yetmezliği, hipertansiyona bağlı böbrek sorunları ve Alzheimer hastalığı bulunuyordu. 2019’dan bu yana çift odacıklı kalp pili taşıyan Hackman, daha önce kalp krizi, baypas ameliyatı ve aort kapak değişimi geçirmişti.
Beyninde ileri evre Alzheimer belirtileri gözlemlenen oyuncunun, eşi öldükten sonra günlerce evde yalnız başına dolaşmış olabileceği, hastalığının etkisiyle eşinin ölümünün farkına varmamış olabileceği belirtildi.
EŞİ HANTAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Polis, Betsy Arakawa’nın 12 Şubat civarında fareler yoluyla bulaşan nadir fakat ölümcül bir virüs olan hantavirüs nedeniyle solunum yetmezliğinden öldüğünü açıkladı. 65 yaşındaki Arakawa’nın bilgisayarında grip ve COVID-19 benzeri belirtileri araştırdığına dair izler bulundu.
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