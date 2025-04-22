George Clooney eşiyle 10 senedir hiç tartışmamış: "İkramiyeyi kazanmış gibiyim"

Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney , 2014 yılında Amal Alamuddin ile dünyaevine girdi. CBS Mornings programına katılan 63 yaşındaki yıldız, eşi Amal ile "gerçekten vakit geçirdiklerini" söyledi.

İkiz çocukları Alexander ve Ella hakkında konuşan aktör "Çocuklarımız 7 yaşında, 8 olacaklar, bunlar harika yaşlar. Gerçekten meraklı ve komikler. Her ebeveyn çocuklarının harika olduğunu düşünür, çocuklarımız çok komik ve bizi güldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"KAVGA EDECEK BİR ŞEY BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"



George Clooney, daha önceki bir röportajında ​​47 yaşındaki eşi Amal ile hiç tartışmadıklarını söylemişti.

Clooney "Daha önce bir kez bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum ve hiç tartışmadığımızı söylemiştik. Hala tartışmadık. Kavga edecek bir şey bulmaya çalışıyoruz!" dedi.

"BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞIM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ünlü oyuncu eşi hakkında "Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sanki büyük ikramiyeyi kazanmışım gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğumu düşünmediğim bir gün geçmiyor. Bu yüzden harika." dedi.