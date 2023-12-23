George Clooney: Matthew Perry hiç mutlu değildi

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Perry'nin ölümü hakkında konuştu.
"SADECE MUTLU OLMADIĞINI BİLİYORDUK"
Deadline'a konuşan yıldız, "Matt'i 16 yaşından beri tanırım. Benden 10 yaş küçüktür. Çok ama çok komik bir çocuktu. Hep bir sitcom'da oynamak istediğini söylerdi. Öyle olursa dünyadaki en mutlu insan olacağını söyler dururdu" dedi.
Clooney sözlerine "Ve Perry belki de şimdiye kadar çekilen en iyi dizilerden birine girdi. Mutlu değildi. Bu ona neşe, mutluluk ya da huzur getirmedi. Ve bunların olup bitmesini izlemek -Warner Brothers'taydık, yan yanaydık- izlemesi zordu çünkü biz içinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk." dedi.
Oyuncunun bağımlılığı hakkında bilgisi olmadığını belirten oyuncu "Bu size başarı ve para hakkında çok şey söylüyor. Bunlar size doğrudan mutluluk getirmez" dedi.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Öte yandan evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin otopsi sonuçları açıklandı. Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor.
Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirildi.
Oyuncu 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- N-Life
- Magazin Haberleri
- N-Life Kültür&Sanat