Gerard Depardieu yıllar sonra cinsel saldırı davasında yargılanacak

Fransız sinemasının önde gelen isimlerinden oyuncu Gerard Depardieu, uzun süredir hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu, birkaç ay önce 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Gerard Depardieu cinsel saldırı davasında suçlu bulundu Haberi Görüntüle

SUÇLAMA 2018'DE GELMİŞTİ Depardieu şimdi de 2018 yılında hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak. Karar, Arnould'un 2018'de aktöre karşı cinsel saldırı suçlaması yöneltmesinden yaklaşık 7 yıl sonra geldi.

"RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM" Arnould, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kendimi rahatlamış hissediyorum. Bu karar, adli bir gerçeğin yeniden kurulması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Gerard Depardieu ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddediyor. 76 yaşındaki oyuncunun avukatından herhangi bir açıklama geldi.

GERARD DEPARDIEU KİMDİR?

Usta oyuncu, kariyeri boyunca; Umami, Illusions Perdues, İçimdeki Güneş ve Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde, Demir Maskeli Adam, Sakar Profesör ve Pi'nin Yaşamı gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu, 1990 yapımı Cyrano de Bergerac filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti.