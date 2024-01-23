Gerard Depardieu hakkındaki cinsel saldırı davası düştü

HAKKINDAKİ SON SUÇLAMA



Geçtiğimiz ay ise İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında "hiçbir şekilde rızasının alınmadığını" ve olay sırasında "felç olmuş" gibi hissettiğini söyledi.