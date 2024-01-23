Gerard Depardieu hakkındaki cinsel saldırı davası düştü

13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki suçlama zaman aşımı nedeniyle düştü.

Gerard Depardieu hakkındaki cinsel saldırı davası düştü

"Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı" (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamalarıyla karşıya karşı kalmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Fransız oyuncu, "Asla ve asla bir kadına tacizde bulunmadım" diyerek linçe maruz kaldığını açıklamıştı.

SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

The Guardian'ın haberine göre, Paris Savcılığı "zaman aşımı" nedeniyle oyuncu hakkındaki bir davayı reddettiğini duyurdu. Fransız oyuncu Helene Darras, 2007 yılında oyuncunun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Darras'ın şikayetinin zaman aşımına uğraması üzerine Depardieu hakkındaki suçlama düştü. Darras, oyuncu hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunan 13 kadından biriydi.

Gerard Depardieu hakkındaki cinsel saldırı davası düştü - 1

HAKKINDAKİ SON SUÇLAMA

Geçtiğimiz ay ise İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında "hiçbir şekilde rızasının alınmadığını" ve olay sırasında "felç olmuş" gibi hissettiğini söyledi.

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