Gerard Depardieu'ya İspanyol yazardan tecavüz suçlaması

13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, şimdi de İspanyol yazar ve gazeteci Ruth Baza tarafından tecavüzle suçlanıyor.

Gerard Depardieu'ya İspanyol yazardan tecavüz suçlaması

"Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı" (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamalarıyla karşıya karşı kalmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Fransız oyuncu, "Asla ve asla bir kadına tacizde bulunmadım" diyerek linçe maruz kaldığını açıklamıştı.

YENİ SUÇLAMA

İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun  kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında "hiçbir şekilde rızasının alınmadığını" ve olay sırasında "felç olmuş" gibi hissettiğini söyledi.

Gerard Depardieu'ya İspanyol yazardan tecavüz suçlaması - 1

Yazar, Depardieu'nun 12 Ekim 1995'te kendisini Cinemania dergisi için yaptığı röportaj sırasında tecavüz ettiğini söyledi. Baza, o sırada 23 yaşındaydı.

Baza, "cinsel saldırı" ifadesini kullandı ancak polisin olayı "tecavüz" olarak nitelediğini belirtildi.

Gerard Depardieu'ya İspanyol yazardan tecavüz suçlaması - 2

Depardieu ilk kez 2020 yılında oyuncu Charlotte Arnould tarafından tecavüzle suçlanmıştı. İddiaları reddeden oyuncu mahkemede ifade vermeyi veya suçlamalarının düşmesini bekliyor.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...