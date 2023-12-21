Gerard Depardieu'ya İspanyol yazardan tecavüz suçlaması

"Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı" (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamalarıyla karşıya karşı kalmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Fransız oyuncu, "Asla ve asla bir kadına tacizde bulunmadım" diyerek linçe maruz kaldığını açıklamıştı.

YENİ SUÇLAMA

İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında "hiçbir şekilde rızasının alınmadığını" ve olay sırasında "felç olmuş" gibi hissettiğini söyledi.

