Gerard Depardieu'ya İspanyol yazardan tecavüz suçlaması

"Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı" (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamalarıyla karşıya karşı kalmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Fransız oyuncu, "Asla ve asla bir kadına tacizde bulunmadım" diyerek linçe maruz kaldığını açıklamıştı.
YENİ SUÇLAMA
İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında "hiçbir şekilde rızasının alınmadığını" ve olay sırasında "felç olmuş" gibi hissettiğini söyledi.
Yazar, Depardieu'nun 12 Ekim 1995'te kendisini Cinemania dergisi için yaptığı röportaj sırasında tecavüz ettiğini söyledi. Baza, o sırada 23 yaşındaydı.
Baza, "cinsel saldırı" ifadesini kullandı ancak polisin olayı "tecavüz" olarak nitelediğini belirtildi.
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