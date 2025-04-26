Gigi Hadid ile Bradley Cooper nişanlandı mı?

Bir süredir aşk yaşayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile Amerikalı oyuncu Bradley Cooper'un evlilik yolunda olduğu iddia edildi.

Gigi Hadid ile Bradley Cooper nişanlandı mı?

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan bir süredir ünlü oyuncu ile aşk yaşıyor. 30. yaş günü New York'ta kutlayan modelin parmağındaki yüzün dikkatlerden kaçmadı.

Daily Mail'in haberine göre, partiye 50 yaşındaki sevgilisi Cooper ile el ele gelen modelin parmağındaki yüzük, nişan yüzüğü olabilir. 

Ünlü çiftin 2023 yılından beri aşk yaşadığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda çiftin birlikteliğinin "ciddi" olduğu ancak "evlenmek için acelelerinin olmadığı" iddia edilmişti. Kaynaklar "İkisi de aceleci davranmıyor ancak bu birlikte çok mutlu olmadıkları anlamına gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gigi Hadid ile Bradley Cooper nişanlandı mı? - 1 Cooper ile model Irina Shayk'in bir kız çocuğu var.

Bir kız çocuk sahibi olduğu Zayn Malik ile 2021 yılında yollarını ayıran 28 yaşındaki , son olarak Leonardo DiCaprio ile birlikteydi.

Cooper ise model Irina Shayk ile Lea De Seine bir kız çocuk sahibi. İkili ayrılsa da sık sık görüşüyor ve tatile çıkıyor.

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