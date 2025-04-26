Gigi Hadid ile Bradley Cooper nişanlandı mı?

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Gigi Hadid bir süredir ünlü oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor. 30. yaş günü New York'ta kutlayan modelin parmağındaki yüzün dikkatlerden kaçmadı.

Daily Mail'in haberine göre, partiye 50 yaşındaki sevgilisi Cooper ile el ele gelen modelin parmağındaki yüzük, nişan yüzüğü olabilir.

Ünlü çiftin 2023 yılından beri aşk yaşadığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda çiftin birlikteliğinin "ciddi" olduğu ancak "evlenmek için acelelerinin olmadığı" iddia edilmişti. Kaynaklar "İkisi de aceleci davranmıyor ancak bu birlikte çok mutlu olmadıkları anlamına gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı.