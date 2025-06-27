Girls dizisinin yıldızı Allison Williams ve Alexander Dreymon evlendi

Birlikte rol aldıkları Horizon Line filminin setinde tanışan Williams ve Dreymon'ın set arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift, Kasım 2021’de çocuk sahibi oldu. Ancak bebek haberini kamuoyuyla paylaşmaları 2022 Nisan’ını buldu.

