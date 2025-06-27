Girls dizisinin yıldızı Allison Williams ve Alexander Dreymon evlendi
Girls dizisiyle tanınan güzel oyuncu Allison Williams, meslektaşı Alexander Dreymon ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Birlikte rol aldıkları Horizon Line filminin setinde tanışan Williams ve Dreymon'ın set arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift, Kasım 2021’de çocuk sahibi oldu. Ancak bebek haberini kamuoyuyla paylaşmaları 2022 Nisan’ını buldu.
Aynı yılın Aralık ayında, çift ilk kez birlikte kırmızı halıya çıkarak Los Angeles’ta düzenlenen Williams’ın korku-komedi türündeki filmi M3GAN’ın galasına katıldı.
İlişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman kameralar karşısına birlikte çıkıyor.
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