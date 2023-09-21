Gisele Bündchen iyileşiyor: Ailem için çok zordu

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Ünlü model, People'a; ayrılığı sindirmeye başladığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.
"HAYATIMIN HER ALANINDA ÇOK ŞEY OLDU"
Evliliği biterken iki hasta ebeveyniyle de uğraştığını ifade eden ünlü isim, "Ailem için çok zordu. Hayatımın her alanında çok şey oldu. Hayatın getirdiği tüm farklı dönemeçler ve dönüşlerle birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.
Annesi ve babasının sağlık durumu hakkında konuşmayan Bündchen, zor günleri egzersiz yapmaya, doğru beslenmeye, meditasyona ve açık havada vakit geçirmeye öncelik vererek atlattığını da söyledi.
ALKOLÜ BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ
Geçtiğimiz günlerde alkolü de bıraktığını belirten Gisele Bündchen, "Sanırım bu zamanlarda beni destekleyecek tüm bu araçlara sahip olmasaydım, bu çok zor olurdu" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, alkolü bıraktığından beri çok daha iyi uyumaya başladığını ve hatta daha önce fark etmediği şeyleri fark etmeye başladığını da sözlerine ekledi.
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