Gisele Bündchen iyileşiyor: Ailem için çok zordu

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Ünlü model, People'a; ayrılığı sindirmeye başladığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.



"HAYATIMIN HER ALANINDA ÇOK ŞEY OLDU"

Evliliği biterken iki hasta ebeveyniyle de uğraştığını ifade eden ünlü isim, "Ailem için çok zordu. Hayatımın her alanında çok şey oldu. Hayatın getirdiği tüm farklı dönemeçler ve dönüşlerle birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.

