Gizem Karaca anne olmak için gün sayıyor: Hep özeniyordum

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca'dan geçtiğimiz ay bebek müjdesi gelmişti. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, bebek beklediğini "Yandan ben" notuyla duyurmuştu.

Ardından bir açıklama yapan Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."