Gizem Karaca anne olmak için gün sayıyor: Hep özeniyordum
Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Bebek bekleyen ünlü oyuncu, eşiyle esprili bir paylaşım yaptı.
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca'dan geçtiğimiz ay bebek müjdesi gelmişti. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, bebek beklediğini "Yandan ben" notuyla duyurmuştu.
Ardından bir açıklama yapan Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."
"HER ŞEY YOLUNDA"
İlk kez anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda da karnı burnunda yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Ünlü isim, kayak tatilinden paylaşımına "Bu kışı karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda" notunu düşmüştü.
HAZAL SUBAŞI'NA POZ VERDİLER
Heyecanı günden güne büyüyen Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile yeni bir karesini paylaştı. Eşi ile göbeklerine bardak koyan Karaca'yı yakın arkadaşı Hazal Subaşı paylaştı.
Sahipsizler dizisinin yıldızı Hazal Subaşı, paylaşımına "Afiyet olsun" notunu düşerken; Karaca ise aynı kareyi "Hep özendiğim bir özellikti" diye paylaştı.
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