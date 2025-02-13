Gizem Karaca anne olmaya hazırlanıyor: Zor dönemi atlattık
Eşi Kemal Ekmekçioğlu ile mutlu bir birlikteliği olan Gizem Karaca, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Hamilelik süreci hakkında konuşan ünlü oyuncu, bebeğin cinsiyetinin belli olduğu ancak henüz açıklamayacağını ifade etti.
Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.
İLK KEZ ANNE OLACAK
Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi'den geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.
İlk kez anne olmak için gün sayan ünlü çiftten Gizem Karaca, hamilelik süreciyle alakalı ilk kez konuştu.
"RAHAT GEÇİYOR"
2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü oyuncu, "Çok şükür, çok güzel ve rahat geçiyor. İlk baştaki zor dönemi atlattık, şu an beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki Gizem Karaca, bebeğin cinsiyetinin belli olduğunu ancak henüz açıklamak istemediğini belirtti.
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