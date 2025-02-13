Gizem Karaca anne olmaya hazırlanıyor: Zor dönemi atlattık

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

İLK KEZ ANNE OLACAK

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi'den geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.

İlk kez anne olmak için gün sayan ünlü çiftten Gizem Karaca, hamilelik süreciyle alakalı ilk kez konuştu.