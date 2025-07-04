Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım

Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca , 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.

İLK KEZ ANNE OLDU

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. Gizem Karaca, 25 Haziran akşamı İzmir'de bebeğine kavuştu.



Bir kızı olan ünlü oyuncu, kızına Leyla Yaz adını verdi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Karaca, doğumdan günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.