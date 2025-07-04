Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca, kısa bir süre önce ilk kez anne oldu. Kızına kavuşan ünlü oyuncu, doğumdan günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım

Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu , 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.

Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım - 1

İLK KEZ ANNE OLDU

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. , 25 Haziran akşamı İzmir'de bebeğine kavuştu.

Bir kızı olan ünlü oyuncu, kızına Leyla Yaz adını verdi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Karaca, doğumdan günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım - 2

Kızı Leyla Yaz'ın beşiğinde yatan kedisini paylaşan , "Birileri kıskandığını hiç belli etmiyor" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

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