Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni poz

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.