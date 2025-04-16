Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni poz

Oyuncu Gizem Karaca, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Heyecanı günden güne büyüyen ünlü isim, 29'uncu haftadan yeni hamilelik pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni poz

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan , 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.

Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni poz - 1

Hamilelik sürecini hesabından takipçileriyle paylaşan , bu kez 29'uncu hafta için poz verdi.

Karnı iyice belirginleşen 32 yaşındaki oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni kareler

Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni kareler

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Öte yandan bebeğinin cinsiyetini açıklamayan , normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.

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