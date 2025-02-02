Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni poz

Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca , 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

"Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."

32 yaşındaki ünlü oyuncu, bebek beklediğini "Yandan ben" notuyla duyurmuştu. Ardından bir açıklama yapan Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı:

İlk kez anne olmaya hazırlanan Karaca, geçtiğimiz günlerde kayak tatili için eşi Kemal Ekmekçi ile Bosna Hersek'e gitmişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Gizem Karaca, paylaştığı fotoğrafa "Bu kışı karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda" notunu düştü.

Ünlü ismin hamilelik fotoğrafına binlerce beğeni ve "Çok güzelsiniz", "Hamilelik çok yakıştı", "Bayıldım" gibi yorumlar geldi.