Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları

İlk kez anne olmak için gün sayan Gizem Karaca'nın heyecanı giderek artıyor. Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, hamileliğinde 31'inci haftada olduğunu duyurdu.

Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan , 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.

Hamilelik sürecini hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, bu karelere yenilerini ekledi.

"BENCE ANLIYOR"

Hamileliğinde 31'inci haftada olduğunu duyuran ünlü isim, kedisiyle pozunu paylaştı ve "Bence anlıyor" notunu düştü.

Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları - 1

"DİYECEKLERİM BU KADAR"

Ardından bir paylaşım daha yapan 32 yaşındaki , "Ödem şov başladı. Dedikleri kadar varmış, söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları - 2

Öte yandan bebeğinin cinsiyetini açıklamayan , geçtiğimiz aylarda normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.

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