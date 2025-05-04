Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları
İlk kez anne olmak için gün sayan Gizem Karaca'nın heyecanı giderek artıyor. Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, hamileliğinde 31'inci haftada olduğunu duyurdu.
Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.
Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, bu karelere yenilerini ekledi.
"BENCE ANLIYOR"
Hamileliğinde 31'inci haftada olduğunu duyuran ünlü isim, kedisiyle pozunu paylaştı ve "Bence anlıyor" notunu düştü.
"DİYECEKLERİM BU KADAR"
Ardından bir paylaşım daha yapan 32 yaşındaki Gizem Karaca, "Ödem şov başladı. Dedikleri kadar varmış, söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.
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