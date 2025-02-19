Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi buluşması hakkında konuştu
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ile İpek Erdem yıllar sonra bir araya gelmişti. Gökçe Bahadır, o buluşmayla ilgili konuştu.
Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir dönem damga vurmuştu. Dizide Gökçe Bahadır, "Törpü Yeliz", İpek Erdem ise "Barbie Gamze" karakterlerini canlandırmıştı.
Dizisinin yıldız oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Gökçe Bahadır o anları "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.
Gökçe Bahadır sosyal medyada gündem olan o buluşma hakkında konuştu.
"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM O BENİM"
2. Sayfa'nın haberine göre, Gökçe Bahadır, "Yeni bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık. Sonra dedik 'Gel bir fotoğraf paylaşalım'. Koyduk fotoğrafı da. Yıllar öncesinde beraber çalıştığım, adeta çocukluk arkadaşım o benim. Güzel bir andı" ifadelerini kullandı.
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