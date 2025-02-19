Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi buluşması hakkında konuştu

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ile İpek Erdem yıllar sonra bir araya gelmişti. Gökçe Bahadır, o buluşmayla ilgili konuştu.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi buluşması hakkında konuştu

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir dönem damga vurmuştu. Dizide , "Törpü Yeliz", İpek Erdem ise "Barbie Gamze" karakterlerini canlandırmıştı.

Dizisinin yıldız oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Gökçe Bahadır o anları "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi buluşması hakkında konuştu - 1

sosyal medyada gündem olan o buluşma hakkında konuştu.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi buluşması hakkında konuştu - 2

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM O BENİM"

2. Sayfa'nın haberine göre, , "Yeni bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık. Sonra dedik 'Gel bir fotoğraf paylaşalım'. Koyduk fotoğrafı da. Yıllar öncesinde beraber çalıştığım, adeta çocukluk arkadaşım o benim. Güzel bir andı" ifadelerini kullandı.

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