Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi buluşması hakkında konuştu

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir dönem damga vurmuştu. Dizide Gökçe Bahadır, "Törpü Yeliz", İpek Erdem ise "Barbie Gamze" karakterlerini canlandırmıştı.



Dizisinin yıldız oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Gökçe Bahadır o anları "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.

